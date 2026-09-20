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Царьград

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Военкор Вдовин показал жизнь 28-й зенитной бригады с роботом-пылесосом

Военкор Вдовин показал жизнь 28-й зенитной бригады с роботом-пылесосом

Военный корреспондент Григорий Вдовин посетил 28-ю зенитную ракетную бригаду группировки "Центр". Он показал быт военных, продемонстрировав блиндаж с роботом-пылесосом и познакомился с местной кошкой Джокер.

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