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Ефимова о возможности выступить на 200 м брассом: «Это не просто так – на рынке пошел и поменялся. Я рада, что отобралась на сотню. Это уже хорошо»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, почему не прошла отбор для выступления на дистанции 200 м брассом в Токио.

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