Российский боевой вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Воронежской области Военный вертолет потерпел крушение в Воронежской области, речь идет об ударном Ми-28.
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Российский боевой вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Воронежской области Военный вертолет потерпел крушение в Воронежской области, речь идет об ударном Ми-28.
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