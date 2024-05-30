"Будет красиво". Как в Барнауле пройдет крупный фестиваль уличного искусства "Связь"

Масштабное мероприятие состоится в парке "Изумрудный" с 3 по 9 июня 2024 года Совсем скоро в Барнаул съедутся художники со всей Сибири – с 3 по 9 июня жителей и гостей краевой столицы порадует фестиваль уличного искусства "Связь".