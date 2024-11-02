«Спартак» забрал дерби желанием и эмоциями. Станкович классно зажег команду

Чернявский в восторге. Я все еще с трудом понимаю, что такое «Спартак» Деяна Станковича. Вроде бы построились по схеме 4-3-3, стали держать мяч и сделали Юрия Гаврилова из Эсекиэля Барко (как в той великой цитате Бескова: «Не знаешь, что делать с мячом, отдай Гаврилову, он-то знает»).