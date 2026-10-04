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Регионы России

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Стрельба на вечеринке выпускников в штате Джорджия унесла жизни двух человек

Стрельба на вечеринке выпускников в штате Джорджия унесла жизни двух человек

Инцидент произошел около 01:25 по местному времени (08:25 мск), когда сотрудники офиса шерифа округа Дули патрулировали район, в котором проходило мероприятие.

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