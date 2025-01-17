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Царьград

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Бегство миллионеров из Великобритании: потери составляют 11 тыс. человек в 2024 году

Бегство миллионеров из Великобритании: потери составляют 11 тыс. человек в 2024 году

С введением новой налоговой политики в Великобритании наблюдается резкий отток миллионеров. При премьер-министре Кире Стармере страну покидает один миллионер каждые 45 минут, основное направление миграции - ОАЭ, Италия и Швейцария.

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