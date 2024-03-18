67 детей пострадали в ДТП с начала года в Челябинской области

За два первых месяца 2024 года на южноуральских дорогах пострадали 67 несовершеннолетних. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, за 2 месяца 2024 года на территории Южного Урала зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних.