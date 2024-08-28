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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Регистрация лекарственных растений в рамках ЕАЭС может быть упрощена

Регистрация лекарственных растений в рамках ЕАЭС может быть упрощена

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует Минсельхозу России включить в Государственный реестр сортов и гибридов растения, на основе которых создаются лекарственные препараты, а также упростить их регистрацию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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