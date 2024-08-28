Регистрация лекарственных растений в рамках ЕАЭС может быть упрощена

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует Минсельхозу России включить в Государственный реестр сортов и гибридов растения, на основе которых создаются лекарственные препараты, а также упростить их регистрацию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).