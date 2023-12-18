Придерживал её за талию: Авербух появился на публике с бывшей женой

Режиссер-постановщик воссоединился с Ириной Лобачевой на один вечер. Илья Авербух с бывшей женой Ириной Лобачевой Социальные сетиИлья Авербух накануне с размахом отметил 50-летие в окружении родных, друзей и поклонников его творчества.