Акции «ЮТэйр» резко дорожают на корпоративных новостях

Акции «ЮТэйр» сегодня, 8 ноября, резко дорожают на корпоративных новостях.Стало известно о том, что ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» выкупит акции у несогласных с присоединением к компании дочернего ООО «ТС Техник», выплатив им по 18,52 рубля за бумагу.
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