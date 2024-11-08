Акции «ЮТэйр» резко дорожают на корпоративных новостях

Акции «ЮТэйр» сегодня, 8 ноября, резко дорожают на корпоративных новостях.Стало известно о том, что ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» выкупит акции у несогласных с присоединением к компании дочернего ООО «ТС Техник», выплатив им по 18,52 рубля за бумагу.