Карпенко: Нарезанный арбуз может вызвать инфекционные заболевания

Доцент Дмитрий Карпенко предупреждает о риске заражения бактериями при покупке нарезанных арбузов. Поврежденная кожура позволяет бактериям, таким как кишечная палочка и сальмонелла, стремительно распространяться в мякоти, особенно в теплых условиях.
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