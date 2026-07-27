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Царьград

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Карпенко: Нарезанный арбуз может вызвать инфекционные заболевания

Карпенко: Нарезанный арбуз может вызвать инфекционные заболевания

Доцент Дмитрий Карпенко предупреждает о риске заражения бактериями при покупке нарезанных арбузов. Поврежденная кожура позволяет бактериям, таким как кишечная палочка и сальмонелла, стремительно распространяться в мякоти, особенно в теплых условиях.

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