Карпенко: Нарезанный арбуз может вызвать инфекционные заболевания

Доцент Дмитрий Карпенко предупреждает о риске заражения бактериями при покупке нарезанных арбузов. Поврежденная кожура позволяет бактериям, таким как кишечная палочка и сальмонелла, стремительно распространяться в мякоти, особенно в теплых условиях.