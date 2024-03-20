СК: На водителя, удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ в Саратове, завели дело В Саратове возбуждено уголовное дело против водителя автобуса, который незаконно удерживал в салоне 17-летнюю девушку с ограниченными возможностями здоровья, передаёт региональное управление СК РФ в телеграм-канале.