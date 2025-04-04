Золото и стать не включили – какие товары не попали под ответные пошлины США Татьяна АрестоваАдминистрация США решила исключить ряд металлов, включая сталь, алюминий и другие важнейшие материалы, из-под действия взаимных тарифов.
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