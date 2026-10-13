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Газета.ру

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Блогер Бабич признался, что чуть не попался на уловку мошенников

Блогер Бабич признался, что чуть не попался на уловку мошенников

Блогер Артур Бабич признался РИА Новости, что чуть не стал жертвой мошенников.Бабич рассказал, что каждый день сталкивается с мошенниками, которые просят код по смс.

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