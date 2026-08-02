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Как понять, что ребенок готов к школе, и зачем ему уметь читать

Как понять, что ребенок готов к школе, и зачем ему уметь читать

В программе «Каждый родитель желает знать» на Детском радио нейропсихолог Кира Макарова объяснила, почему шестилетки ходят по классу и что на самом деле важно для начальной школы фото: Nuva Frames/Shutterstock/Fotodom.

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