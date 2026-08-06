На Родионовской расскажут о писательнице, придумавшей Мэри Поппинс

Библиотека № 239 подготовила 7 августа программу «Под зонтиком совершенства». Она посвящена творчеству английской писательницы Памелы Трэверс, создавшей Мэри Поппинс — героиню, которая одновременно строга и добра, загадочна и искренна.
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