Компьютерная диагностика зрения: ´Шинник´ приглашает.

Санаторий ´Шинник´ радует новыми процедурами для диагностики и лечения болезней глаз. В здравнице появился автоматический кераторефрактометр KR-1 производства компании Topcon - мирового лидера по выпуску офтальмологического оборудования.
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