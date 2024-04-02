Администрация Байдена изучает возможность продажи истребителей и ракет Израилю

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи крупной партии вооружений Израилю на фоне призывов прекратить подобные действия по мере эскалации ситуации в Газе и потенциальной операции ЦАХАЛ в Рафахе.
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