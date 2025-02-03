Трамп анонсировал переговоры по тарифам с двумя странами

Трамп сообщил о переговорах по тарифам с Мексикой и Канадой 3 февраля Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга для журналистов заявил, что уже 3 февраля обсудит свое решение о введении повышенных пошлин на товары из Мексики и Канады с руководством этих стран, пишет NBC News.