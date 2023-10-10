Пока неофициально: в Россию привезли внедорожник Tank 400

Предпродажи нового внедорожника Tank 400 буквально месяц назад стартовали в Китае. Об официальных поставках в Россию речи пока не идет, но новинка (на данный момент в единственном экземпляре) все же добралась до российского рынка.
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