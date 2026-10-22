Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года обработал более 174 тысяч обращений. Будущие родители могут бесплатно узнать о работе родильных домов, необходимых документах и мерах поддержки семей с детьми, а также получить помощь в выборе медицинского учреждения.