Рынки подскочили после данных из США

Акции в пятницу закрылись ростом после сильного отчета о занятости в США. Инвесторы обрели уверенность, даже несмотря на то, что сохраняется неопределенность в отношении следующих шагов Федеральной резервной системы, пишет Yahoo Finance.
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