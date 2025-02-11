Сийярто: Украина обязалась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»

В рамках обязательств, взятых на себя Украиной в соответствии с гарантиями, предоставленными Еврокомиссией в области энергетической безопасности, Киев обязался не предпринимать действий, направленных на нанесение ущерба инфраструктуре «Турецкого потока».
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