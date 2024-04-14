На Украине военкомы избили женщину, спросившую, почему удерживают ее мужа

На западе Украины работники военкомата в городе Дунаевцы Хмельницкой области избили женщину, которая пришла в территориальный центр комплектования (военкомат) выяснить, на каком основании удерживают ее мужа.
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