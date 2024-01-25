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Топ-10, Самые знаменитые грабительницы банков в США

Топ-10, Самые знаменитые грабительницы банков в США

Согласно данным ФБР, в последние годы возросло число ограблений банков грабителями-женщинами. И что же вынуждает женщину пойти на ограбление банка? Правоохранительные органы утверждают, что в большинстве случаев это банальная нехватка денег, а никак не жадность или жажда приключений.

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