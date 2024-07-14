НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

143 подписчика

Месси о будущем сборной: «У Аргентины очень молодое поколение, и они уже были чемпионами. Хорошая команда – залог достижений»

Месси о будущем сборной: «У Аргентины очень молодое поколение, и они уже были чемпионами. Хорошая команда – залог достижений»

«У нас очень молодое поколение. [Некоторые игроки] были чемпионами Америки и мира, а им по 23, 24 и 25 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх