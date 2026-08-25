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Российский тяжелоатлет Курочкин победил на юношеском чемпионате Европы

Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото чемпионата Европы среди спортсменов не старше 17 лет в Приштине.

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