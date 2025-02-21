Мир, дружба, жвачка: любовь к Америке вспыхнула в России, и это опасно

Андрей Бедный

С чего вообще журналисты начали писать о какой-то "любви к Америке"? Ну поменялась одна говорящая голова выражающая интересы военного производства с их интересами вокруг России на другую, которая выражает интересы лоббистов бизнеса в Мексике и Канаде. Придет следующая говорящая голова к власти и традиционно скажет, что все предыдущие договоренности отменяются т.к. они были с другим президентом и она за них не отвечает. Насчет ненужности Америке сдерживать Россию тоже чушь. Страна такого размера просто не может не быть угрозой для мирового гегемона и усилия на сдерживание роста ее экономики, влияния и в идеале распада на кучу маленьких немощных стран будут прикладываться в любом случае.