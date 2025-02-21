БлокнотРУ Дональд Трамп внезапно стал, как модно говорить в интернете, «нашим слоном». Все его действия после 20 января, когда он официально вступил в должность президента США, импонируют нормальным людям всего мира, включая и россиян.
Мир, дружба, жвачка: любовь к Америке вспыхнула в России, и это опасно
Комментарии
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Александр Конкин
А кто "раздувает" эту якобы "любовь"? Именно журнашлюшки всех матей и наш МИД!
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15 час.
Андрей Бедный
С чего вообще журналисты начали писать о какой-то "любви к Америке"? Ну поменялась одна говорящая голова выражающая интересы военного производства с их интересами вокруг России на другую, которая выражает интересы лоббистов бизнеса в Мексике и Канаде. Придет следующая говорящая голова к власти и традиционно скажет, что все предыдущие договоренности отменяются т.к. они были с другим президентом и она за них не отвечает. Насчет ненужности Америке сдерживать Россию тоже чушь. Страна такого размера просто не может не быть угрозой для мирового гегемона и усилия на сдерживание роста ее экономики, влияния и в идеале распада на кучу маленьких немощных стран будут прикладываться в любом случае.
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7 час.
СК
Сергей Ковалев
в части либеральной России... - "голуби мира"...
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1 час.
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