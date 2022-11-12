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Плющенко об этапе Гран-при России в Москве: «Очень мало зрителей, я даже удивился. Наверное, все сегодня были у нас на шоу»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о количестве зрителей на этапе Гран-при России «Московские звезды».

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