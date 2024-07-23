Хохотушка с железной логикой: США ждут веселые времена в случае победы Камалы Харрис

Большая политическая игра под названием "выборы" не даёт спокойно спать всей Америке. Вот над полуживым Джо Байденом смеялись, а дед, снявшись с выборов, такого кандидата предложил, что закачаешься! Главное - задор и хорошее настроение.
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