Пусть ваш двор станет краше: в Астрахани стартовала новая акция по благоустройству, которую инициировал Игорь Седов

Председатель гордумы и другие парламентарии первыми и высадили саженцы на придомовых территориях. В Астрахани стартовала акция «Зеленый двор», инициированная председателем Городской думы и координатором проекта «Жители МКД» партии «Единая Россия» Игорем Седовым.