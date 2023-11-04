Пусть ваш двор станет краше: в Астрахани стартовала новая акция по благоустройству, которую инициировал Игорь Седов

Председатель гордумы и другие парламентарии первыми и высадили саженцы на придомовых территориях. В Астрахани стартовала акция «Зеленый двор», инициированная председателем Городской думы и координатором проекта «Жители МКД» партии «Единая Россия» Игорем Седовым.
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