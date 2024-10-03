Мемориал Дениса Тена. Губанова, Самоделкина, Ширяева, Гутманн, Фейгин выступят с произвольными программами

ISU Challenger Мемориал Дениса Тена Астана, Казахстан Женщины Произвольная программа Начало – 14:30 по московскому времени.
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