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К чему приведет захват власти Талибами в Афганистане?

МОСКВА, 16 августа 2021, Институт РУССТРАТ. Постановка проблемы. В российском политическом дискурсе повышенный интерес к проблемам геополитического будущего государств Средней Азии объясняется фактором вывода войск США и их союзников из Афганистана.

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