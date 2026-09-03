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Производство Ил-114-300 планируют довести до 12 самолётов в год к 2031-му

Новый график ПАО «Ил» предусматривает постепенное освоение серии: от шести машин в 2028 году до 12 ежегодно с 2031-го.

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