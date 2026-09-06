Как домашние обязанности в 7–8 лет развивают самостоятельность ребёнка

Когда ребёнок достигает семи-восьми лет, перед родителями открывается важный этап: он уже вполне способен не просто помогать по дому, но и брать на себя часть повседневных дел.
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