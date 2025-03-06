«Я сама красила стены и делала мебель»: как превратить обычную панельку в квартиру с обложки

Преображение типового жилья своими руками Тип дома: панельный дом Метраж: 55 кв. м Дизайн: Алена Жирова Дизайнер-блогер Алёна рассказала, как превратила типовую двухкомнатную квартиру в панельном доме в современное пространство с продуманной планировкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии