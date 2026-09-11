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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Лады» Зубов о 2:7 от «Торпедо»: «Когда играем на 100%, игра есть, сейчас выдали максимум 70. Внутри матча психологическая яма случилась»

Главный тренер «Лады»  Павел Зубов  высказался о матче против « Торпедо » (2:7). Поражение стало для команды 4-м подряд со старта сезона.

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