«Москиты» или «дредноуты»: в каком направлении могут эволюционировать боевые корабли

Потери, которые понес Черноморский флот за два года специальной военной операции на Украине, проводимой преимущественно на суше, вынуждают задаться вопросом, корабли каких типов наиболее актуальны с учетом вызовов современности? Выводы из обидных потерь, как это у нас принято, делаются предельно неоднозначные.
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