Отмена налога и бесплатный проезд: владельцы электромобилей могут получить новые льготы

Дополнительные преференции от государства могут получить владельцы гибридных авто и электромобилей. Соответствующее предложение Минтранс направило региональным ведомствам для того, чтобы стимулировать распространение данного вида транспорта.
Дополнительные преференции от государства могут получить владельцы гибридных авто и электромобилей. Соответствующее предложение Минтранс направило региональным ведомствам для того, чтобы стимулировать распространение данного вида транспорта.
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