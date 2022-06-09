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Отмена налога и бесплатный проезд: владельцы электромобилей могут получить новые льготы

Отмена налога и бесплатный проезд: владельцы электромобилей могут получить новые льготы

Дополнительные преференции от государства могут получить владельцы гибридных авто и электромобилей. Соответствующее предложение Минтранс направило региональным ведомствам для того, чтобы стимулировать распространение данного вида транспорта.

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