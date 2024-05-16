Вячеслав Володин: использование западного оружия против России потребует мощного ответа

По его словам, этот путь ведёт к трагедии Любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам России потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны.
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