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Петербургский дневник

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Вячеслав Володин: использование западного оружия против России потребует мощного ответа

Вячеслав Володин: использование западного оружия против России потребует мощного ответа

По его словам, этот путь ведёт к трагедии Любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам России потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны.

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