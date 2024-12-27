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Новогодний бал, в рамках акции ´Наши дети´.

Новогодний бал, в рамках акции ´Наши дети´.

20.12.2024 по традиции Центр дополнительного образования детей и молодежи принимал новогодний бал, который стал настоящим праздником молодости и таланта, где ребята меняют привычную одежду на красивые платья и костюмы и кружатся под звуки вальса.

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