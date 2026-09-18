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Царьград

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МИД РФ пригрозил Армении ответом за ущемление бизнеса из России

МИД РФ пригрозил Армении ответом за ущемление бизнеса из России

Вопросы, касающиеся условий работы российских компаний на территории Армении, Москва систематически ставит перед Ереваном.

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