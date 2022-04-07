Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Подача и удар головой - это вечное

РПЛ. Конкурс «Футбол-прогноз». 24-й тур Наш постоянный эксперт Сергей Веденеев полагает, что после 24-го тура ситуация в верхней части турнирной таблицы РПЛ не изменится, все три лидера одержат победы.
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