Сегодня начинает свою работу ежегодный Волгоградский образовательный форум "Образование". Форум является крупнейшим проектом Южного федерального округа по профессиональной ориентации детей и молодежи.
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Сегодня начинает свою работу ежегодный Волгоградский образовательный форум "Образование". Форум является крупнейшим проектом Южного федерального округа по профессиональной ориентации детей и молодежи.