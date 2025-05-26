Врач Серебрянский: пожилым стоит питаться небольшими порциями в жару

В жару пожилым людям лучше делать легкие и небольшие приемы пищи, чтобы не перегружать организм. Об этом "Москве 24" рассказал врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.
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