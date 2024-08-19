Внедорожник с людьми упал со скалы на Сахалине

На Сахалине внедорожник с туристами упал со скалы. Об этом сообщает местное издание Sakh.online. По информации источника, туристы пытались подняться на гору Крузенштерна, но в районе Баклана их автомобиль сорвался вниз.
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