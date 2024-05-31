На Украине отвергли возможность отказа от военной службы по религиозным соображениям

Во время военного положения отказ от службы в Вооруженных силах Украины по религиозным мотивам невозможен, заявил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.
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