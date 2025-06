«Сочи» вернулись в РПЛ спустя год ФК «Сочи» в первом матче на своем поле уступил «Пари НН» со счетом 1:2, и шансы южан […] The post В РПЛ вошла пятая команда Первой лиги, «Ахмат» спасся в компенсированное время: итоги стыковых матчей first appeared on LentaMsk.