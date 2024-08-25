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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Адвокат заявил, что Павла Дурова выпустят через двое суток

Адвокат заявил, что Павла Дурова выпустят через двое суток

Эксперт считает, что ему сложно будет предъявить обвинение По мнению адвоката Александра Добровинского, французским правоохранителям будет непросто предъявить обвинение Павлу Дурову, сооснователю мессенджера Telegram.

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